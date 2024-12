Per E-Mail teilen

Legende: Kehrt zu seinem Jugendklub zurück Benjamin Kololli. Freshfocus/Marc Schumacher

Kololli wechselt von Basel zu Sion

Benjamin Kololli verlässt den FC Basel und unterschreibt mit sofortiger Wirkung beim FC Sion. Gemäss dem Walliser Klub hat der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Der 32-jährige Kosovare war im Januar 2024 nach Basel gekommen. Er bestritt für den FCB im Cup und in der Liga 21 Spiele und erzielte dabei 3 Tore. Für Kololli ist der Wechsel nach Sion eine Rückkehr: Er wurde in Aigle geboren und bei Sion ausgebildet. Für die Walliser absolvierte er 2013 seine ersten Einsätze in der Super League.

Super League