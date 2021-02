Legende: Geht künftig für Lausanne-Sport auf Torejagd Jonathan Bolingi. imago images

Bolingi neu bei Lausanne-Sport

Lausanne-Sport hat den kongolesischen Stürmer Jonathan Bolingi verpflichtet. Der 26-Jährige, der zuletzt in Ankara gespielt hat, wird bis Ende Saison von Royal Antwerpen ausgeliehen. Lausanne-Sport besitzt zudem eine Kaufoption. In der Partie am Sonntag auswärts gegen die Young Boys ist Bolingi noch nicht spielberechtigt.