News aus der Super League Kosovarischer Nationalspieler Berisha für den FCZ

11.02.2026, 12:30

Legende: Soll den FC Zürich vorwärtsbringen Valon Berisha (l.). IMAGO / Eibner Europa

FCZ holt eine neue Kraft fürs Mittelfeld

Der 33-jährige Mittelfeldspieler Valon Berisha wechselt per sofort zum FC Zürich. Der 52-fache kosovarische Nationalspieler (der auch den norwegischen Pass besitzt) kommt vom österreichischen Bundesligisten LASK in die Limmatstadt. Er hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Von 2012 bis 2018 spielte Berisha 6 Jahre lang in Österreich bei Red Bull Salzburg, wobei er 5-mal österreichischer Meister und 4-mal Landes-Cupsieger wurde.

