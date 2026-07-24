Legende: Kommt nicht in den Genuss der neuen AIL Arena Georgios Koutsias. Freshfocus/Pascal Müller

Koutsias packt seine Koffer

Georgios Koutsias, der Anfang Jahr in einem Testspiel von Mitspieler Kevin Behrens attackiert worden war, verlässt den FC Lugano. Der Grieche unterschrieb einen Vertrag beim portugiesischen Erstligisten Famalicao. In der Super League absolvierte Koutsias für die Tessiner seit Anfang 2025 insgesamt 58 Einsätze (14 Tore).

Vaduz meldet 3 Verletzte

Bei Vaduz fallen die Mittelfeldspieler Stephan Seiler und Ranjan Neelakandan sowie Stürmer Lado Akhalaia verletzt aus. Seiler fällt nach einer erfolgreichen Knieoperation voraussichtlich mehrere Wochen aus. Ähnlich lange wird auch Akhalaia, der sich in der Conference-League-Quali eine Schulterverletzung zuzog, dem Aufsteiger fehlen. Voraussichtlich mehrere Monate wird Neelakandan nach einer Knieverletzung nicht spielen können. Vaduz' 1. Super-League-Gegner ist am Sonntag Lugano (live auf SRF zwei).

Thun zum Saisonauftakt ohne Käit

Der FC Thun muss in den nächsten Wochen auf seinen estnischen Mittelfeldspieler Mattias Käit verzichten. Der 27-Jährige zog sich im Trainingsbetrieb eine Fussverletzung zu. Thun startet am Samstag in Luzern in die neue Super-League-Saison.

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