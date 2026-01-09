 Zum Inhalt springen

Eklat bei den Tessinern Luganos Behrens geht in Testspiel auf Mitspieler los

Eine knappe Woche vor dem Rückrundenstart sorgt ein Ausraster von Kevin Behrens im Trainingslager für Unruhe bei Lugano.

09.01.2026, 15:00

Das Testspiel des FC Lugano im spanischen Benidorm gegen Viktoria Pilsen (2:4) ist von einem Eklat überschattet worden. In der Hauptrolle: Kevin Behrens.

Der deutsche Stürmer ging nach einer Pressing-Situation in der gegnerischen Hälfte plötzlich auf Mitspieler Georgios Koutsias los. Behrens stiess seinen griechischen Teamkollegen zunächst zu Boden und beschimpfte ihn anschliessend lautstark.

Lugano kündigte am Freitagnachmittag an, dass sich der Klub in einem Statement zum Vorfall äussern werde. Affaire à suivre.

