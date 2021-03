Legende: Lange zum Zuschauen verdammt St. Gallens Alessandro Kräuchi. Keystone

St. Gallen: Kräuchi lange verletzt

Der FC St. Gallen muss lange auf die Dienste von Alessandro Kräuchi verzichten. Der Rechtsverteidiger hat sich am Mittwochabend im Spiel gegen Servette einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wie der Klub mitteilt, wird der 22-Jährige am Freitag in der Berit-Klinik in Speicher operiert. Die Ausfalldauer dürfte sich auf 6 bis 7 Monate belaufen.