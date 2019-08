Legende: Jubelt nicht mehr für St. Gallen Dereck Kutesa. Keystone

St. Gallen lässt Kutesa nach Frankreich ziehen

Dereck Kutesa wechselt vom FC St. Gallen in die Ligue 1 zu Reims. Beim französischen Traditionsklub unterschrieb der offensive Mittelfeldspieler einen Vierjahresvertrag. Der Schweizer U21-Internationale hatte 2013 als jüngster Spieler der Klubgeschichte einen Profi-Vertrag bei Servette unterzeichnet. Später konnte er sich aber weder in Basel noch in Luzern durchsetzen. Erst beim FCSG schaffte er in der letzten Saison mit je 4 Toren und Assists den Durchbruch.

Wittwer von St. Gallen zu GC

Neben Kutesa verlässt auch Andreas Wittwer den FC St. Gallen. Der 28-jährige Innenverteidiger schliesst sich den Grasshoppers an. Bei den Zürchern hat er einen bis zum Ende der Saison gültigen Vertrag unterzeichnet.

Janjicic wieder beim FCZ

Der 20-jährige Vasilije Janjicic, der Anfang September 2016 vom FC Zürich zum Hamburger SV gewechselt hat, kehrt mit einem Dreijahresvertrag zu seinem Stammklub zurück. Der Mittelfeldspieler absolvierte den Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung beim FC Zürich und kam in der Saison 2016/17 vor dem Wechsel nach Deutschland auch zu einem Kurzeinsatz in der ersten Mannschaft.