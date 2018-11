Legende: Video Das Foul von van Wolfswinkel an Knezevic abspielen. Laufzeit 01:09 Minuten.

Der FC Luzern muss rund ein halbes Jahr auf Stefan Knezevic verzichten. Der 22-jährige Innenverteidiger riss sich am Sonntag beim 1:1 gegen den FC Basel bei einem Zweikampf mit Ricky van Wolfswinkel in der 1. Halbzeit das Kreuzband im linken Knie. Knezevic wird sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen.