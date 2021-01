Legende: Geht künftig nicht mehr für Lausanne auf Torejagd Simone Rapp. Freshfocus

Rapp verlässt Lausanne

Super-League-Aufsteiger Lausanne-Sport und Stürmer Simone Rapp haben den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 28-jährige Tessiner hatte Anfang 2018 aus Thun in die Waadt gewechselt, konnte sich aber nie durchsetzen. Zwischenzeitlich wurde er an St. Gallen und zurück nach Thun ausgeliehen, letztmals für Lausanne zum Einsatz kam er im Mai 2018.

Vaduz holt GC-Junior

Kevin Iodice wechselt von den Zürcher Grasshoppers zum FC Vaduz. Der 20-jährige Schweizer hat bei den Liechtensteinern einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben. Für die 1. Mannschaft von GC kam der Verteidiger letzte Saison auf 2 Einsätze. In der aktuellen Spielzeit lief er für die U21-Auswahl der Zürcher auf.

Basels Dimitriou nach Ungarn

Basel-Verteidiger Konstantinos Dimitriou wechselt per sofort nach Ungarn. Der 21-Jährige schliesst sich Mezőkövesd-Zsóry SE, dem derzeit Achtplatzierten der höchsten ungarischen Liga an. Der Grieche stiess auf die Saison 2018/2019 hin von PAOK Thessaloniki zum FC Basel, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte und nur 1 Mal in der Super League eingesetzt wurde.