Legende: Wechselt innerhalb von Lausanne Alban Ajdini schliesst sich nach dem Abstieg dem Stadtrivalen im Oberhaus an. Freshfocus / Pascal Müller

Ajdini schliesst sich Lausanne-Sport an

Alban Ajdini spielt auch in der kommenden Saison in der Super League. Der 24-jährige Offensivspieler, der mit Stade-Lausanne-Ouchy abstieg, wechselt zu Stadtrivale Lausanne-Sport. Bei den Waadtländern unterschrieb er einen Vertrag bis 2027. Der ehemalige Servette-Junior spielte die letzten dreieinhalb Jahre für den Quartierklub Ouchy. In der vergangenen Saison stand er in 36 von 38 Partien auf dem Platz und erzielte 8 Tore. Im Herbst 2023 absolvierte er sein (bisher) einziges Länderspiel für den Kosovo.