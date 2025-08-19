Legende: Verlässt Lausanne aus familiären Gründen Noë Dussenne. Freshfocus/Pascal Muller

Dussenne wechselt in die Heimat

Lausanne-Sport verliert eine wichtige Teamstütze. Der belgische Abwehrchef Noë Dussenne kehrt nach zwei Jahren in der Super League zurück in seine Heimat. Wie die Lausanner mitteilten, unterschrieb Dussenne einen Vertrag mit dem Erstligisten Oud-Heverlee Leuven. Dussenne verlasse den Super-League-Klub auch aus familiären Gründen auf eigenen Wunsch, präzisierte Lausanne-Sport. Der 2023 von Standard Lüttich gekommene 33-Jährige bestritt für die Waadtländer 82 Partien und erzielte dabei beachtliche 15 Tore.