Lausanne-Topskorer Turkes monatelang out

Legende: Verpasst den Rest der Saison Lausanne-Topskorer Aldin Turkes. Keystone

Lausanne: Turkes lange aussen vor

Aldin Turkes fällt mit einem Kreuzbandriss bis zum Saisonende aus. Der Lausanne-Topskorer zog sich die schwere Knieverletzung im letzten Super-League-Spiel vor der Winterpause am 23. Dezember in Lugano (0:0) zu. Wie der Klub mitteilte, hat der 24-Jährige einen ersten operativen Eingriff bereits hinter sich, ein zweiter soll demnächst folgen. Für Lausanne wiegt der Ausfall schwer, zumal Turkes in den ersten 14 Runden ein Drittel aller Tore (6 von 18) des Aufsteigers schoss.