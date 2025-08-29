Legende: Setzt seine Karriere in der Championship fort Kaly Sène. Keystone/Valentin Flauraud

Super League: Sène auf die Insel

Lausanne-Sport verliert seinen wichtigsten Offensivspieler. Kaly Sène wechselt in die zweite englische Liga nach Middlesbrough, wie beide Klubs bestätigen. Der Transfer hatte sich abgezeichnet, bereits am Donnerstag bei der Qualifikation für die Ligaphase der Conference League fehlte Sène. Der 24-jährige Senegalese hat grossen Anteil am gelungenen Saisonauftakt des Teams von Trainer Peter Zeidler und belegt mit drei Treffern aktuell den 2. Platz in der Torschützenliste der Super League. Sène hatte in der Schweiz beim FC Basel debütiert, ehe er leihweise bei Omonia Nikosia und den Grasshoppers spielte. 2023 kam er zum frisch aufgestiegenen Lausanne-Sport, wo er in 86 Partien insgesamt 25 Tore erzielte.

Persson nach Schweden

Noah Persson verlässt YB und wechselt in seine schwedische Heimat. Der 22-jährige Aussenverteidiger schliesst sich Hammarby IF an. Persson stiess im Sommer 2023 von Mjällby zu YB und feierte in der ersten Saison mit den Bernern den Meistertitel. In der vergangenen Spielzeit spielte er auf Leihbasis für GC. In der aktuellen Saison kam er für YB nicht zum Einsatz.

Rrudhani zu Sion

Auch Donat Rrudhani läuft nicht länger für die Young Boys auf. Der Kosovare wechselt per sofort zu Liga-Konkurrent Sion, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschrieb. Für YB stand Rrudhani in 49 Pflichtspielen im Einsatz. Die beiden letzten Saisons war er an Lausanne (2023/24) und Luzern (2024/25) ausgeliehen.

Thun leiht Rupp aus

Der FC Thun gibt die Verpflichtung von Noah Rupp bekannt. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt für eine Saison leihweise vom Karlsruher SC ins Berner Oberland. Danach besitzt Thun eine Kaufoption. Rupp, der beim FC Luzern ausgebildet wurde, wechselte vor einem Jahr in die 2. Bundesliga, wo er vorwiegend in der U23 eingesetzt wurde. Die Rückrunde der letzten Saison verbrachte er leihweise bei Stade-Lausanne-Ouchy.

Super League