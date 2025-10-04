 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Lausanne verpflichtet erfahrenen Franzosen

04.10.2025, 09:55

Fussballspieler in gelb-grünem Trikot mit Ball auf dem Spielfeld.
Legende: Ligue-1-erprobt Florent Mollet. Imago/Icon Sport

Mittelfeldspieler Mollet wechselt ins Waadtland

Lausanne-Sport hat mit der Verpflichtung des erfahrenen Franzosen Florent Mollet noch einmal einen Transfer getätigt. Der 33-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb beim Super-League-Klub aus dem Waadtland für eine Saison mit Option auf ein weiteres Jahr. Mollet spielte in den letzten drei Saisons für Nantes, seit Sommer war er vertragslos. Er bringt viel Erfahrung ins Team von Trainer Peter Zeidler: Für Metz, Montpellier und Nantes lief er 230 Mal in der Ligue 1 auf (33 Tore, 25 Vorlagen). 2022 spielte er zudem eine halbe Saison für Schalke in der Bundesliga. Im Europacup ist Mollet erst ab Januar für die Lausanner spielberechtigt.

Super League

