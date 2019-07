Stürmertalent Dalmonte wechselt zu Lugano

Der FC Lugano hat den italienischen Stürmer Nicola Dalmonte bis Ende Saison leihweise unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige wechselt vom Serie-A-Klub Genoa ins Tessin. Dalmonte, der mehrere Einsätze für Italiens Nachwuchs-Nationalteams absolviert hat, hatte letztes Jahr von seinem Jugendklub Cesena aus der Serie B zum FC Genoa gewechselt. In der ligurischen Hauptstadt kam der nur 1,69 Meter grosse Stürmer in der abgelaufenen Saison allerdings lediglich auf drei Teileinsätze in der obersten Spielklasse.