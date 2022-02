Legende: Stösst aus der MLS zu Lugano Milton Valenzuela. imago images

Neuer Verteidiger für Lugano

Der FC Lugano engagiert mit einem bis Sommer 2025 gültigen Vertrag den 23-jährigen argentinischen Verteidiger Milton Valenzuela. Der von den Newell's Old Boys Rosario stammende Valenzuela spielte seit 2018 bei Columbus Brew in der amerikanischen Profiliga MLS. 20 Mal trat er in argentinischen Nachwuchsauswahlen an.