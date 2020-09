Legende: Aus der Romandie ins Tessin Marcis Oss spielt neu für Lugano. Keystone

Oss von Xamax zu Lugano

Lugano hat sich die Dienste des 29-jährigen lettischen Innenverteidigers Marcis Oss von Spartaks Jurmala gesichert. Oss kennt die Super League bereits von früher: In den letzten beiden Spielzeiten war er an Xamax ausgeliehen gewesen. Im Dress der Neuenburger gelangen dem 1,92-m-Mann in 43 Spielen 4 Tore.