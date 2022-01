Legende: Versucht sein Glück neu in Niederösterreich Kévin Monzialo (rechts) hier im Zweikampf mit Zürichs Fidan Aliti. Keystone

Lugano verleiht Monzialo

Der FC Lugano gibt den vor einem Jahr aus dem Nachwuchs von Juventus Turin verpflichteten Kévin Monzialo nach Österreich ab. Der 21-jährige Franzose wird bis Sommer leihweise für den Zweitligisten St. Pölten spielen. Für Lugano kam Monzialo in der Super League in einem Jahr nur gut 60 Minuten zum Einsatz und blieb dabei ohne Torbeteiligung. Zuletzt stand Monzialo Ende Oktober bei der 0:2-Niederlage in Basel für die Tessiner auf dem Rasen.

05:06 Video Archiv: Basel schlägt Lugano vor heimischem Publikum Aus Sport-Clip vom 24.10.2021. abspielen