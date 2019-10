Legende: Rund 4 Wochen zum Zuschauen verdammt Fabian Lustenberger. Keystone

Lustenberger mit Bänderverletzung

Die Young Boys müssen rund 4 Wochen auf ihren Captain Fabian Lustenberger verzichten. Der 31-jährige Abwehrchef hat sich am Donnerstag beim 2:0-Sieg über Feyenoord Rotterdam in der Europa League eine Bänderverletzung am rechten Knöchel zugezogen und musste noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden.