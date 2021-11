Legende: Hält die Knochen auch in der nächsten Saison für YB hin Fabian Lustenberger. Freshfocus

YB verlängert mit Lustenberger

Fabian Lustenberger hat bei den Young Boys um ein Jahr verlängert. Der Captain, dessen Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre, unterschrieb bis Sommer 2023. Der 33-Jährige, der in dieser Saison wegen einer Verletzung an der Achillessehne noch zu keinem Einsatz kam, steht vor seinem Comeback. Lustenberger wechselte 2019 von Hertha Berlin nach Bern. Wie Sportchef Christoph Spycher betonte, plant man langfristig mit dem Verteidiger: «Wann Fabian Lustenberger seine aktive Karriere beenden wird, ist offen. Dank seinen Qualitäten liegt es auf der Hand, dass er auch nach seiner Fussballer-Laufbahn bei uns in der Organisation eine Aufgabe übernehmen wird.»

