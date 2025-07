Per E-Mail teilen

Legende: Verpasst den Saisonstart Lars Villiger. Freshfocus/Martin Meienberger

Villiger mit Knieverletzung

Der FC Luzern muss zu Beginn der neuen Saison auf Lars Villiger verzichten. Der 22-jährige Stürmer hat sich am Mittwoch im Testspiel gegen Neuchâtel Xamax (2:0) einen Riss des Innenbands im rechten Knie zugezogen. Laut dem Klub wird mit einer Ausfalldauer von etwa drei Monaten gerechnet. Auch in der Verteidigung muss der FCL aktuell zwei Ausfälle verkraften. Der Schwede Jesper Löfgren kann aufgrund eines Leistenbruchs ebenso nicht am Teamtraining teilnehmen wie Ismajl Beka, der aufgrund einer Fussverletzung auf unbestimmte Zeit pausieren muss.

Afriyie muss beim FCZ gehen

Der FC Zürich und Daniel Afriyie gehen getrennte Wege. Der Klub gab am Donnerstagabend bekannt, dass der Vertrag des Ghanaers in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Afriyie war 2023 zum FCZ gestossen und erzielte in 50 Pflichtspieleinsätzen zwei Tore.

