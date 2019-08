Ryder Matos zum FC Luzern

Luzern verstärkt seine Offensive mit einem Brasilianer aus der Serie A. Von Udinese stösst Ryder Matos leihweise für eine Saison zu den Zentralschweizern. Anschliessend besitzt Luzern eine Kaufoption. Matos war in der vergangenen Saison an Hellas Verona in die Serie B ausgeliehen. Dort erzielte der dreifache brasilianische U23-Nationalspieler drei Tore.