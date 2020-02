Luzern holt Marco Bürki zurück in die Schweiz

Marco Bürki wechselt zum FC Luzern. Der Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2022. Bei den «Leuchten» erhält er das Trikot mit der Nummer 6. Bürki kennt die Super League gut: Nach seiner Ausbildung bei YB kam er bei den Stadtbernern zum Zug. 2015-2017 wurde er an den FC Thun ausgeliehen. Zuletzt spielte der 26-Jährige in Belgien bei Zulte Waregem.

Djourou mit Oberschenkelverletzung out

Der FC Sion muss mindestens drei Wochen ohne den verletzten 33-jährigen Innenverteidiger Johan Djourou auskommen. Der in der Winterpause verpflichtete Ex-Internationale verletzte sich letzten Samstag im Meisterschaftsspiel bei YB (0:1) am rechten Oberschenkel. Er musste sich schon in der 14. Minute ersetzen lassen.

Legende: Fehlt Sion mindestens 3 Wochen Johan Djourou. Keystone

Ex-Lugano-Spieler Pullica gestorben

Remo Pullica, langjähriger Lugano-Verteidiger, ist 81-jährig gestorben, wie der Klub mitteilt. Der Spieler mit italienischem Pass bestritt für die «Bianconeri», mit denen er 1968 Cupsieger wurde, 171 Spiele. Der berühmten Mannschaft von Ende der Sechzigerjahre gehörten auch Grössen wie Mario Prosperi, «Atom-Otto» Luttrop, Vittorio Gottardi, Flavio Signorelli und Vincenzo Brenna an.