Luzern leiht Mistrafovic an Kriens aus

Legende: Spielt ab sofort in Kriens David Mistrafovic. Freshfocus

Der FC Luzern leiht Mittelfeldspieler David Mistrafovic in die Challenge League aus. Der 19-Jährige wird die kommende Saison mit Kriens bestreiten. Der Schweizer Junioren-Internationale debütierte im vergangenen November für die Luzerner in der Super League und kam seither in 16 Spielen auf 1105 Einsatzminuten.