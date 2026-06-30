Legende: Läuft nicht länger im FCL-Trikot auf Der in der Schweiz ausgebildete Adrian Bajrami. KEYSTONE/Urs Flueeler

FCL-Innenverteidiger Bajrami wechselt nach Portugal

Nach einer Saison ist das Gastspiel von Adrian Bajrami in der Super League beim FC Luzern beendet. Gekommen war der 24-Jährige leihweise vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon – und wurde kurz darauf von den Innerschweizern fix übernommen. Nun zieht der Innenverteidiger weiter beziehungsweise kehrt nach Portugal zurück. Dort schliesst er sich Sporting Braga an, das die Meisterschaft 2025/26 auf Tabellenrang 4 beendete. Der frühere YB-Junior absolvierte 37 Pflichtspiele für die Luzerner und erhielt im vergangenen Oktober sein erstes Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft.

Baldé bleibt in St. Gallen

Der FC St.Gallen 1879 hat die Kaufoption bei Stürmer Aliou Baldé gezogen und ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Der 23-Jährige schloss sich im Sommer 2025 leihweise dem FCSG an und erspielte sich schnell eine tragende Rolle in der Offensive. Baldé kam in insgesamt 42 Spielen zum Einsatz, erzielte 15 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Unter anderem im Final des Schweizer Cups war Baldé mit einer Vorlage und einem herausgeholten Penalty massgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt. Nun stösst der Nationalspieler Guineas fix von OGC Nizza zu den Espen.

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