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News aus der Super League Luzern verliert Bajrami an Sporting Braga

30.06.2026, 10:16

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Fussballspieler im blauen Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Läuft nicht länger im FCL-Trikot auf Der in der Schweiz ausgebildete Adrian Bajrami. KEYSTONE/Urs Flueeler

FCL-Innenverteidiger Bajrami wechselt nach Portugal

Nach einer Saison ist das Gastspiel von Adrian Bajrami in der Super League beim FC Luzern beendet. Gekommen war der 24-Jährige leihweise vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon – und wurde kurz darauf von den Innerschweizern fix übernommen. Nun zieht der Innenverteidiger weiter beziehungsweise kehrt nach Portugal zurück. Dort schliesst er sich Sporting Braga an, das die Meisterschaft 2025/26 auf Tabellenrang 4 beendete. FCL-Sportchef Remo Meyer sagt zum Transfer: «Bajrami hat sich bei uns sehr positiv entwickelt und insbesondere in der Rückrunde konstant gute Leistungen gezeigt. Der Wechsel stellt für ihn eine grosse Chance dar.» Der frühere YB-Junior absolvierte 37 Pflichtspiele für die Luzerner und erhielt im vergangenen Oktober sein erstes Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft.

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