Legende: Will sich bei Luzern in der Super League beweisen Demir Xhemalija (links). Freshfocus/Daniela Frutiger

FCL verstärkt sich mit Basler Nachwuchsspieler

Nach den Zuzügen von Matteo Di Giusto und Julian von Moos, die der Klub am Montag vermeldete, ergänzt der FC Luzern sein Kader auch mit Demir Xhemalija. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom FC Basel, bei dem er in den letzten zwei Saisons vorwiegend im U21-Team zum Einsatz gekommen ist, in die Innerschweiz. Xhemalija hat einen für zwei Jahre gültigen Vertrag mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnet.