Legende: Wechselt in die Innerschweiz Francesco Margiotta. Freshfocus

Luzern holt Stürmer Margiotta von Lausanne

Francesco Margiotta wechselt aus der Challenge League von Lausanne in die Super League zu Luzern. Der 25-jährige Stürmer unterschrieb beim FCL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. In der vergangenen Spielzeit kam der Italiener in 19 Spielen auf 3 Tore und 9 Vorlagen.

Sion vermeldet gleich 3 Zuzüge an einem Tag

Sion verpflichtet den Franzosen Jean Ruiz. Der 21-jährige Innenverteidiger kommt von Ligue-2-Klub Sochaux. 2015 war er mit Frankreich U17-Europameister geworden. Zudem holte Sion mit dem 30-jährigen Ivorer Konan Oussou und dem 20-jährigen Brasilianer Patrick gleich 2 Stürmer.

Legende: Stösst ins Wallis Jean Ruiz. imago images

Noha Sylvestre unterschreibt bei Xamax

Xamax verstärkt sein Mittelfeld mit Noha Sylvestre. Der 21-Jährige stösst aus England von den Reserven von West Ham zu den Neuenburgern. Xamax stattete den Jurassier mit einem Zweijahres-Vertrag aus

Lugano bleibt in Tessiner Händen

Beim FC Lugano kommt es doch nicht zum Umsturz. Präsident Angelo Renzetti verzichtet vorerst darauf, die Aktienmehrheit abzugeben. Der Architekt wollte ursprünglich seinen Anteil an den Russen Leonid Nowoselski abtreten, der bereits 40 Prozent am FC Lugano besitzt.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 25.06.2019, 17:10 Uhr