Legende: Absolvierte die Ausbildung bei Barcelona Alex Carbonell. imago images

Luzern verpflichtet Carbonell

Der defensive Mittelfeldspieler Alex Carbonell wechselt per sofort mit einem Vertrag bis in den Sommer 2022 zum FC Luzern. Der 23-jährige Spanier, der die Grundausbildung beim FC Barcelona absolviert hat, spielte die vergangene Meisterschaft bei Fortuna Sittard in der höchsten Division der Niederlande. Bevor Carbonell das Training mit der Mannschaft von Fabio Celestini aufnehmen kann, muss er wegen der Coronavirus-Bestimmungen noch 6 Tage in der Quarantäne absitzen.