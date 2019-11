Legende: Erst ab 2020 wieder einsetzbar Otar Kakabadse vom FC Luzern. Freshfocus

Kakabadse am Sprunggelenk verletzt

Der FC Luzern muss bis zur Winterpause ohne den georgischen Nationalspieler Otar Kakabadse auskommen. Der Verteidiger erlitt am Dienstag im Länderspiel gegen Kroatien einen Innen- und Aussenbandriss im rechten Sprunggelenk und fällt mehrere Wochen aus. Am Freitagabend hatte der 24-Jährige in der EM-Qualifikation in St. Gallen gegen die Schweiz (0:1) noch in der Startelf gestanden.