Legende: Muss pausieren Mittelfeldspieler Marvin Schulz. Freshfocus

Schulz verletzt sich am Schienbein

Der FC Luzern muss mehrere Wochen auf Marvin Schulz verzichten. Der deutsche Mittelfeldspieler zog sich beim Sieg am Sonntag gegen Sion einen Haarriss und ein Knochenödem am rechten Schienbein zu. Der 24-Jährige spielt seit 2014 in Luzern und hat bisher 7 Tore erzielt.