Legende: Bricht seine Zelte im Wallis wieder ab Anton Mirantschuk. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Mirantschuk zurück nach Moskau

Anton Mirantschuk, Sions Königstransfer vor einem Jahr, verlässt das Wallis nach nur einer Saison und 25 Einsätzen (2 Tore, 3 Vorlagen). Der 29-jährige russische Spielmacher wechselt zurück in seine Heimat, er unterschrieb bei Dynamo Moskau einen Vertrag bis 2027. Pikant: Mirantschuk war im September 2024 von seinem Ausbildungsklub und Dynamos Stadtrivalen Lokomotive Moskau in die Schweiz gewechselt.

St. Gallens Möller zu Dundee

Nikolaj Möller verlässt den FC St. Gallen endgültig. Der 23-jährige Schwede wechselt zum schottischen Erstligisten Dundee United. Möller war im vorletzten Sommer aus der Nachwuchsabteilung von Arsenal zum FCSG gestossen. Für die Ostschweizer absolvierte er 23 Pflichtpartien. Seit einem Jahr spielte er auf Leihbasis für Strömsgodset in Norwegens höchster Liga.