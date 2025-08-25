Legende: Bedient nach der roten Karte Philippe Keny (Mitte). Freshfocus/Marc Schumacher

Keny muss 3 Spiele aussetzen

Der FC Zürich muss in den nächsten 3 Spielen auf seinen neuen Stürmer Philippe Keny verzichten. Der Senegalese kassierte bei seinem ersten Super-League-Einsatz am Wochenende gegen den FC Thun (0:4) nach seiner Einwechslung für eine Tätlichkeit eine rote Karte. Er hatte Thuns Leonardo Bertone im Gesicht getroffen. Die von der Liga auf ihrem Portal bekannt gegebene Strafe umfasst die Meisterschaftsspiele gegen Winterthur und Servette sowie den Cup-Sechzehntelfinal in Nyon.