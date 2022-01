FCZ meldet Corona-Fälle

Zum Ende des Trainingslagers in der Türkei sind drei Spieler und ein Staff-Mitglied des FC Zürich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Betroffenen befänden sich in Isolation und hätten keine Symptome, teilte der Klub mit. Sie sollen Ende Woche selbstständig in die Schweiz zurückreisen. Die übrigen 42 Mitglieder der Delegation werden am Mittwoch in Zürich zurückerwartet. Der FCZ hatte als einziges Super-League-Team sein Winter-Trainingslager im Süden nicht abgesagt.

Kölns Nachwuchsspieler Katterbach zu Basel

Der FC Basel hat per sofort Noah Katterbach unter Vertrag genommen. Der linke Aussenverteidiger wechselt vom Bundesligisten Köln zum FCB, wo er einen Leihvertrag bis Ende des Jahres unterzeichnete. Basel hat danach eine Übernahme-Option für den 20-Jährigen. Katterbach bestritt bislang 45 Einsätze für den 1. FC Köln und kam in der deutschen U21-Nationalmannschaft seit seinem Debüt im vergangenen September zu 5 Einsätzen.

Ayumu Seko stösst zu den Grasshoppers

Die Grasshoppers haben Ayumu Seko vom japanischen Erstligisten Cerezo Osaka verpflichtet. Der 21-jährige Innenverteidiger erhält beim Schweizer Rekordmeister einen Vertrag bis 2025. Seko bestritt 129 Partien für Osaka (3 Tore) und gehört mittlerweile dem Kader der japanischen Nationalmannschaft an. «Neben seinen starken defensiven Eigenschaften verfügt Seko über ausgeprägte technische Fähigkeiten und hat trotz des jungen Alters schon viel Erfahrung gesammelt», sagte der Technische Direktor Seyi Olofinjana.

Toure leihweise von YB zu Wil

Die Young Boys leihen Stürmer Yannick Toure bis zum Saisonende an den Challenge-League-Klub FC Wil aus. Der 21-Jährige war bei YB in dieser Saison bisher je einmal in der Super League und im Schweizer Cup eingesetzt worden. In der zweiten Mannschaft in der Promotion League erzielte er in zwölf Partien sieben Tore.

Verstärkung aus der Promotion League für Lausanne

Lausanne-Sport hat den Mittelfeldspieler Nassim Zoukit verpflichtet. Der 20-Jährige kommt aus der Promotion League von Etoile Carouge.