Legende: Nach dem Meistertitel folgt die 1. Auslandsstation Thuns Ethan Meichtry zieht es nach Italien. IMAGO/STEINSIEK.CH

Nächster Abgang bei Thun

Thun verliert den nächsten Leistungsträger. Wie der Schweizer Meister mitteilt, wechselt Ethan Meichtry zum CFC Genua in die Serie A. Der 20-jährige Meichtry ist ein Thuner Eigengewächs und steuerte in der vergangenen Saison in 35 Einsätzen acht Tore und drei Assists zum sensationellen Gewinn des Meistertitels bei. Bei den Berner Oberländern hätte der Mittelfeldspieler noch einen bis 2030 gültigen Vertrag gehabt. Wie viel der Tabellen-16. der letzten Serie-A-Saison für die Dienste des Schweizer U21-Nationalspielers überweist, ist nicht bekannt.

FCL-Innenverteidiger Bajrami wechselt nach Portugal

Nach einer Saison ist das Gastspiel von Adrian Bajrami in der Super League beim FC Luzern beendet. Gekommen war der 24-Jährige leihweise vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon – und wurde kurz darauf von den Innerschweizern fix übernommen. Nun zieht der Innenverteidiger weiter beziehungsweise kehrt nach Portugal zurück. Dort schliesst er sich Sporting Braga an, das die Meisterschaft 2025/26 auf Tabellenrang 4 beendete. Der frühere YB-Junior absolvierte 37 Pflichtspiele für die Luzerner und erhielt im vergangenen Oktober sein erstes Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft.

Baldé bleibt in St. Gallen

Der FC St.Gallen 1879 hat die Kaufoption bei Stürmer Aliou Baldé gezogen und ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Der 23-Jährige schloss sich im Sommer 2025 leihweise dem FCSG an und erspielte sich schnell eine tragende Rolle in der Offensive. Baldé kam in insgesamt 42 Spielen zum Einsatz, erzielte 15 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Unter anderem im Final des Schweizer Cups war Baldé mit einer Vorlage und einem herausgeholten Penalty massgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt. Nun stösst der Nationalspieler Guineas fix von OGC Nizza zu den Espen.

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