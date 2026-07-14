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News aus der Super League Nächster Halt Spanien: Goalie Saipi verlässt Lugano

14.07.2026, 13:21

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Ein Fussballtorwart in pinkem Trikot hält den Ball auf einem Spielfeld.
Legende: Wechselt nach Spanien Amir Saipi. Freshfocus / Martin Meienberger

Saipi zu CD Castellon

Goalie Amir Saipi und der FC Lugano gehen nach fünf Jahren getrennte Wege. Der 26-Jährige schliesst sich dem spanischen Zweitligisten Club Deportivo Castellon an, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Saipi war im Sommer 2021 von Schaffhausen nach Lugano gewechselt. Insgesamt bestritt der kosovarische Nationalspieler 180 Pflichtspiele für die «Bianconeri». Mit Lugano feierte Saipi 2022 den Cupsieg. In der Saison 2024/25 stiess er mit den Tessinern in der Conference League bis in den Achtelfinal vor.

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