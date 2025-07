GC verpflichtet Zvonarek, nicht Zvoranek

Lovro Zvonarek stösst per einjähriger Leihe zum Grasshopper Club Zürich. Der 20-Jährige kommt vom FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister kam er hauptsächlich in der Regionalliga zum Einsatz (39 Spiele, 12 Tore, 7 Vorlagen). In 5 Bundesliga-Partien mit der 1. Mannschaft der Bayern erzielte Zvonarek ein Tor. In der abgelaufenen Saison spielte der Rechtsfuss für Sturm Graz. Für die Österreicher absolvierte er 22 Pflichtspiele, darunter 6 Einsätze in der Champions League. In der Medienmitteilung von GC wurde Zvonarek fälschlicherweise als Zvoranek bezeichnet.