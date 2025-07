Legende: Spielt neu für den FCZ Jorge Segura. zVg

FCZ wird in Bulgarien fündig

Der FC Zürich verstärkt seine Abwehr mit dem Kolumbianer Jorge Segura. Wie der FCZ mitteilt, unterschreibt der 28-jährige Innenverteidiger einen Dreijahres-Vertrag. Der gross gewachsene Segura wechselte 2017 zum FC Watford, kam in England aber nie zum Einsatz. Stattdessen wurde der ehemalige Nachwuchs-Internationale Kolumbiens immer wieder ausgeliehen. Die letzten zwei Saisons war er in Bulgarien bei Lokomotiv Plovdiv Stammspieler.

GC gibt Choinière an LAFC ab

Mathieu Choinières Zeit in Zürich ist vorbei. Der kanadische Nationalspieler verlässt Rekordmeister GC nach einem Jahr wieder und wechselt leihweise zum Partnerklub Los Angeles FC. Der 26-Jährige war im vergangenen Sommer aus Montreal in die Limmatstadt gekommen, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nicht erfüllen. In 17 Partien erzielte der Mittelfeldspieler bloss bei seinem Debüt gegen Servette ein Tor.