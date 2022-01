Legende: Neu am Genfersee Stürmer Chris Bedia Imago

Servette holt Offensiv-Kraft aus Belgien

Servette hat den ivorischen Stürmer Chris Bedia verpflichtet. Der 25-Jährige stand zuletzt bei Charleroi in Belgien unter Vertrag, wo er allerdings in den letzten drei Monaten nicht mehr zum Einsatz gekommen war. Der 1,90 m grosse Angreifer wurde bis im Sommer 2024 an den Genfer Klub gebunden.