Legende: Schiesst seine Tore künftig für Servette Florian Ayé. Imago/Icon Sport

Servette rüstet im Angriff auf

Das schwach in die Saison gestartete Servette verstärkt seine Offensive. Aus Auxerre stösst Florian Ayé zu den Genfern. Wie der Klub mitteilt, unterschrieb der 28-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag. Ayé, der in der letzten Saison zwei Tore in der höchsten französischen Liga erzielte, soll helfen, die Genfer wieder auf Kurs zu bringen.

3 bis 4 Wochen Zwangspause für Fassnacht

YB-Offensivmann Christian Fassnacht fällt vorerst aus. Der 19-fache Schweizer Nationalspieler hat sich am Mittwoch bei der 1:4-Niederlage gegen den FC Basel eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen und wird den Young Boys bei normalem Heilungsverlauf während 3 bis 4 Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Chaiwa von YB nach Schottland

Miguel Chaiwa verlässt die Young Boys. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum Hibernian FC nach Edinburgh. Wie der schottische Klub mitteilt, unterschrieb der sambische Nationalspieler einen Dreijahresvertrag. In den 3 Jahren bei den Bernern kam Chaiwa zu 19 Einsätzen in der Super League.