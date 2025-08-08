Servette rüstet im Angriff auf
Das schwach in die Saison gestartete Servette verstärkt seine Offensive. Aus Auxerre stösst Florian Ayé zu den Genfern. Wie der Klub mitteilt, unterschrieb der 28-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag. Ayé, der in der letzten Saison zwei Tore in der höchsten französischen Liga erzielte, soll helfen, die Genfer wieder auf Kurs zu bringen.
3 bis 4 Wochen Zwangspause für Fassnacht
YB-Offensivmann Christian Fassnacht fällt vorerst aus. Der 19-fache Schweizer Nationalspieler hat sich am Mittwoch bei der 1:4-Niederlage gegen den FC Basel eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen und wird den Young Boys bei normalem Heilungsverlauf während 3 bis 4 Wochen nicht zur Verfügung stehen.
Chaiwa von YB nach Schottland
Miguel Chaiwa verlässt die Young Boys. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum Hibernian FC nach Edinburgh. Wie der schottische Klub mitteilt, unterschrieb der sambische Nationalspieler einen Dreijahresvertrag. In den 3 Jahren bei den Bernern kam Chaiwa zu 19 Einsätzen in der Super League.