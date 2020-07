Legende: Trainings und Spiele finden wie geplant statt Der Corona-Fall beim FCZ hat keine Auswirkungen auf den Spielplan. Freshfocus

Weiterer FCZ-Spieler positiv getestet

Beim FC Zürich wurde ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Der Spieler, dessen Name nicht genannt wird, verspürt geringfügige Symptome und befindet sich seit einigen Tagen in häuslicher Isolation. Weil er in den letzten Partien nicht zum Einsatz kam und nachweislich keinen engen Kontakt mit Teamkollegen und Staffmitgliedern hatte, sind nach Rücksprache mit der Zürcher Kantonsärztin keine weiteren Massnahmen nötig. Das Spiel des FCZ gegen Luzern vom Freitagabend findet wie geplant statt.