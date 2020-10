Legende: Verstärkt die FCZ-Verteidigung Fidan Aliti. Keystone

FCZ holt Aliti

Der 27-jährige Verteidiger Fidan Aliti wechselt für die laufende Saison leihweise aus Kalmar in Schweden zum FC Zürich. Die Vereinbarung sieht eine Option für eine definitive Übernahme vor, wie der FCZ mitteilte. Der kosovarische Internationale, in Basel ausgebildet, kam ab der Saison 2013/14 beim FC Luzern zu Einsätzen in der Super League.

Linksverteidiger Moraes zu Basel

Der FC Basel meldet die Verpflichtung des 24-jährigen brasilianischen Linksverteidigers Jorge Marco de Oliveira Moraes, genannt «Jorge», von der AS Monaco. Jorge wird mit einem Vertrag auf Leihbasis bis Ende Saison ausgestattet. Die Basler besitzen eine Option für eine definitive Übernahme. Die Position auf der linken Abwehrseite war zuletzt eine Problemstelle im Basler Spiel.

Odgaard zu Lugano, Holender geht

Der FC Lugano verpflichtet auf Leihbasis den 21-jährigen dänischen Stürmer Jens Odgaard. Gleichzeitig leihen die Tessiner ihren ungarischen Stürmer Filip Holender für den Rest der Saison an Partizan Belgrad aus. Odgaard spielte in der Saison 2018/19 bei Sassuolo und war letzte Saison an Heerenveen ausgeliehen. Er ist dänischer U21-Internationaler.