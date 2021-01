Legende: Leistete sich gegen Vaduz einen Aussetzer Jean-Pierre Nsame. Keystone

YB muss zweimal auf Nsame verzichten

Stürmer Jean-Pierre Nsame wird nach seiner groben Unsportlichkeit im Spiel in Vaduz vom Sonntag (0:0) mit 2 Spielsperren belegt. Nsame wurde in der 39. Minute nach einer Intervention des VAR mit der roten Karte vom Platz gestellt. Er verpasst in dieser Woche YBs Heimspiele gegen Lausanne-Sport (Mittwoch) und Sion (Sonntag).