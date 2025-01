Legende: Verlässt die Schweiz Jonathan Okita. Marc Schumacher/freshfocus

Okita verlässt den FCZ

Jonathan Okita verlässt den FC Zürich per sofort und wechselt in die Türkei zum Bodrum FK. Der Klub kämpft in der Süper Lig aktuell gegen den Abstieg. Okita war im Sommer 2022 zum FCZ gestossen und bestritt in den letzten zweieinhalb Jahren 91 Pflichtspiele, dabei erzielte er 21 Tore. In der aktuellen Saison kam der 28-jährige Offensivspieler 10 Mal in der Super League zum Einsatz, dabei gelang ihm ein Treffer.

