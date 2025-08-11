Legende: Geht in die Wüste Teddy Okou. Keystone/Jean-Christophe Bott

Okou sagt der Super League adieu

Der Franzose Teddy Okou verlässt den FC Luzern in Richtung Saudi-Arabien. Der 27-Jährige wechselt zu Al-Riyadh. Dies teilte der FCL am Montag mit. Der Offensivspieler war vor zwei Jahren zu den Luzernern gestossen und bestritt seither 35 Pflichtspiele für die Innerschweizer. Letzte Saison wurde Okou nach Lausanne ausgeliehen. Für Luzern und Lausanne brachte es Okou auf 10 Tore und 8 Assists.

Löfgren fällt weiter aus

Das Comeback von Luzern-Verteidiger Jesper Löfgren verzögert sich. Der 28-Jährige, der im Juli aufgrund eines Leistenbruchs operiert worden war, musste in der letzten Woche wegen eines Eingriffs am Schambein erneut unters Messer. Mit einer Rückkehr des Schweden ist erst in circa 10 Wochen zu rechnen, teilen die Innerschweizer mit.