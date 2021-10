Operation bei YB-Goalie Von Ballmoos: Monatelang out

Von Ballmoos muss operiert werden

Die Berner Young Boys müssen mehrere Monate ohne Goalie David von Ballmoos auskommen. Der 26-Jährige renkte sich im Cupspiel am Mittwoch in Lugano bei einem gehaltenen Penalty die Schulter aus. «Nach intensiven Abklärungen mit Fachpersonen wurde entschieden, dass sich Von Ballmoos einer Operation unterziehen muss», gab der Klub am Freitagabend bekannt.

Lüchinger nach Schulterverletzung lange out

Der FC St. Gallen muss bis Ende Jahr ohne Nicolas Lüchinger auskommen. Der rechte Aussenverteidiger erlitt am Mittwoch im Cupspiel gegen Chiasso kurz vor dem Ende der Verlängerung einen Bänderriss in der rechten Schulter. Der 27-Jährige wird am Samstag operiert.