Legende: Macht in jungem Alter bereits den nächsten Karriereschritt Sascha Britschgi. Keystone/Urs Flüeler

FCL-Verteidiger Britschgi wechselt in die Serie A

Aussenverteidiger Sascha Britschgi wechselt vom FC Luzern in die italienische Serie A zu Parma, wie die Innerschweizer bekanntgeben. Der in diesem Sommer ins Kader des Super-League-Teams aufgestiegene Schweizer U19-Nationalspieler stand in den ersten drei Ligaspielen dieser Saison in der Startformation und machte auf sich aufmerksam. «Der Wechsel in eine Top-5-Liga stellt für Sascha eine grosse Chance dar und erfolgt auf seinen Wunsch. In diesem speziellen Fall unterstützen wir diesen sehr frühen Schritt. Parma geniesst als Ausbildungsverein grosses Ansehen», kommentierte Luzerns Sportchef Remo Meyer den Abgang des Eigengewächses, das am Mittwoch seinen 19. Geburtstag feiert.