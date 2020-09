Basel: Rahmen wird zweiter Assistenztrainer

Nun erhält Patrick Rahmen doch noch einen Trainerjob beim FC Basel. Der 51-Jährige galt im Sommer 2019 als Favorit für den Chefposten im FCB, ehe Marcel Koller doch Trainer bleiben durfte. Der gebürtige Basler und ehemalige FCB-Spieler Rahmen stösst per sofort als zweiter Assistenztrainer zur Mannschaft um Ciriaco Sforza. Rahmen wurde im Juli beim FC Aarau nach zwei Jahren als Trainer entlassen.

Luzern holt 18-jährigen Stürmer

Der FC Luzern hat die Verpflichtung von Yvan Alounga bekanntgegeben. Der 18-jährige Angreifer stösst von Challenge-League-Klub Aarau zu den Innerschweizern. Der Schweizer U19-Nationalspieler mit kamerunischen Wurzeln feierte am 20. Juli 2019 (1:1 gegen Winterthur) sein Debüt in der zweithöchsten Spielklasse. In der letzten Saison absolvierte er 32 Spiele im FCA-Trikot. Dabei gelangen ihm 5 Tore und 5 Vorlagen.

Zumberi vom FCZ zu Wil

Lavdim Zumberi wechselt per sofort zum FC Wil. Der 20-jährige kam 2015 in die FCZ Academy und unterschrieb 4 Jahre später seinen ersten Profivertrag. Insgesamt absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 7 Pflichtspiele für die Limmatstädter.