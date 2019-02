GC verpflichtet Ravet leihweise

Yoric Ravet kehrt 3 Jahre nach seinem Abgang aus Zürich zu GC zurück. Der 29-jährige Franzose wechselt leihweise bis Ende Saison vom SC Freiburg in die Limmatstadt. Der Offensivspieler war bereits zwischen Juli 2014 und Januar 2016 bei den Grasshoppers (63 Spiele, 18 Treffer und 15 Vorlagen). Ravet ist für das Derby gegen den FC Zürich am kommenden Samstagabend bereits spielberechtigt.

FCZ-Coach Magnin für ein Spiel gesperrt

Der FC Zürich muss das Derby am kommenden Wochenende gegen GC ohne Trainer Ludovic Magnin bestreiten. Der Romand war am Mittwoch im Nachtragspiel gegen St. Gallen (1:3) wegen wiederholten Reklamierens auf die Tribüne verbannt worden, was eine Spielsperre nach sich zieht. Der FCZ verzichtet auf eine Anfechtung des Entscheids.