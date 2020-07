Legende: Zog sich eine Innenbandverletzung zu Aiyegun Tosin. Keystone

FCZ muss auf Tosin verzichten

Aiyegun Tosin wird dem FC Zürich bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler zog sich in der Schlussphase des Spiels gegen Lugano vom 28. Juni eine Verletzung am Innenband des rechten Knies zu. Der Nigerianer erzielte in dieser Saison in 18 Spielen 7 Tore (2 Vorlagen). Neben Tosin vermelden die Zürcher auch den mehrwöchigen Ausfall von Vasilije Janjicic, der sich einem operativen Eingriff unterziehen muss.